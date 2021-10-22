Єдиний податок — для потреб територіальних громад

Упродовж січня-вересня 2021 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 565,3 мільйона гривень єдиного податку. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Це на 14 мільйонів гривень більше, ніж очікувалося. Додатково надійшло 70,6 мільйона гривень. Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом надходження цього платежу зросли на 89,3 мільйона гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За три квартали цього року вони сплатили 406 мільйонів гривень єдиного податку, що на 79,2 мільйона більше, ніж торік. Додаткові надходження склали 54,8 мільйона гривень, оскільки сплата перевищила очікування на 16 відсотків.

Юридичні особи-спрощенці перерахували за цей період 77,5 мільйона гривень єдиного податку, а плюс до очікуваних склав 12,4 мільйона. Порівняно з січнем-вереснем 2020 року надходження збільшилися на 14,7 мільйона гривень.

Сільгоспвиробники (четверта група спрощенців) сплатили з початку 2021 року 78,4 мільйона гривень єдиного податку. Приріст до очікуваних склав 3,4 мільйона гривень цього платежу.

Єдиний податок — платіж, який спрямовується в повному обсязі до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області