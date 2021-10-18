Єдиний рахунок — для комфортної сплати податків і зборів

Із 1 січня 2021 набрала чинності стаття 351 Податкового кодексу України та постанова Кабінету міністрів України від 29 квітня 2020 року за номером 321, якою затверджено Порядок функціонування єдиного рахунка. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За бажанням платник податків може використовувати такий рахунок для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок) та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, заборгованості з інших платежів. Для цього необхідно подати повідомлення про використання єдиного рахунку в електронній формі через електронний кабінет.

При цьому, платник один раз протягом календарного року має право повідомити про використання або про відмову від використання єдиного рахунку.

Єдиний рахунок не може використовуватися платником для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податку на додану вартість, акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також для сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету державними та комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями.

Такий спосіб сплати податків і зборів є комфортним, оскільки скорочує платникам фінансові витрати і час на формування розрахункових документів.

Щоб перейти на єдиний рахунок, необхідно здійснити три простих кроки.

Перший — через електронний кабінет подати «Повідомлення про використання єдиного рахунку» за формою J/F 1307001.

Другий — отримати квитанцію про включення до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

Третій — надати до обслуговуючого банку розрахункові документи із зазначенням реквізитів єдиного рахунку на загальну суму без визначення одержувачів або з визначенням одержувачів.

Платники, які не подали повідомлення за формою J/F 1307001, продовжують сплачувати платежі безпосередньо на бюджетні/небюджетні рахунки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області