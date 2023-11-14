Єдиний рахунок для сплати платежів, податкового боргу, недоїмки з єдиного внеску

Єдиний рахунок — це один рахунок для сплати податків, зборів, інших платежів, що контролюються ДПС, та єдиного внеску. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Його використання передбачене статтею 351 Податкового кодексу України. Перехід на єдиний рахунок спрощує процес сплати податків, зборів, інших платежів, що контролюються ДПС, та єдиного внеску.

Використання єдиного рахунку скорочує платникам фінансові витрати і час на формування розрахункових документів на перерахування коштів.

Через єдиний рахунок можна сплатити всі поточні платежі, податковий борг та недоїмку з єдиного внеску, грошові зобов’язання, які визначено на підставі податкових повідомлень-рішень.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області