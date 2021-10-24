Змагалися шашкісти

У Тернопільській спеціальній школі обласної ради з дотриманням усіх карантинних вимог відбулася відкрита першість ДЮСШ «Інваспорт» із шашок-64 серед спортсменів з порушеннями слуху. Понад три десятки прихильників інтелектуальної гри визначили найсильніших у двох вікових групах.

Перед початком баталій головний суддя, майстер спорту Пантелеймон Яблонський ознайомив учасників із регламентом змагань, побажав усім успіхів у чесній спортивній боротьбі.

І вже турнір молодшої вікової групи засвідчив, що менші не пасують перед авторитетом на рік чи навіть більше старших за себе суперників. Скажімо в боротьбі за місця на п’єдесталі пошани дев’ятилітня Анна Пастернак випередила десятирічних Катерину Соловйову та Оксану Калиту. Натомість у турнірі юнаків суперечка за головний приз розгорнулася між одинадцятилітніми ровесниками Микитою Якимчуком і Давидом Мішаченком. Удача посміхнулася першому з них. А третім фінішував Олександр Кучер.

Не менш азартно змагалися за місце під сонцем і в турнірах старшої вікової групи. Серед дівчат свою перевагу над конкурентками вдалося довести Єлизаветі Лях, яка в боротьбі за головні відзнаки випередила Ольгу Бадран і Вікторію Дронь. Серед юнаків же тріумфував Дмитро Личковський. За ним фінішували Владислав Турчин і Максим Мазурчук.

Переможці з призерами нагороджені медалями і грамотами.

На фото: переможці і призери після церемонії нагородження.

Фото центру «Інваспорт»