Без додатка 1 ніяк

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої-третьої груп подають вперше податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 2020 року за номером 752) у складі якої формується додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» (додаток 1) за податкові звітні періоди 2021 року. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Декларація може подаватися платником єдиного податку першої-третьої групи як звітна (звітна нова), так і уточнююча (відповідні відмітки робляться в полі 01 декларації).

При державній реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичні особи-підприємці на спрощеній системі оподаткування зобов’язані подати декларацію з типом «Звітна» (за період із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності), у складі якої формується додаток 1 із типом «Звітна».

Згідно з приміткою 1 до додатка 1 при поданні нової декларації з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період зазначається тип декларації «Звітна нова». При цьому обов’язково заповнюються всі рядки та колонки розділу 9 «Визначення сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску» додатка 1 за період, визначений у графі 8 «період перебування фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування».

Таким чином, якщо фізичною особою-підприємцем — платником єдиного податку першої-третьої груп, яка здійснила державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, до закінчення терміну подання декларації виявлено, що така декларація подана без додатка 1 до неї, то зазначена особа надає повторно декларацію з одночасним наданням додатка 1 з типом «Нова звітна».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області