Дії підприємців після втрати документів обліку доходів і витрат

Відповідно до пункту 177.10 статті 177 Податкового кодексу України (ПКУ) фізичні особи-підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами-підприємцями, та Порядок її ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 травня 2021 року за номером 261.

Пунктом 3 розділу ІІ згаданого порядку встановлено, що типова форма зберігається у самозайнятої особи протягом трьох років після закінчення звітного періоду, у якому здійснено останній запис.

При втраті, пошкодженні або достроковому знищенні документів, зазначених в пунктах 44.1 і 44.3 статті 44 ПКУ (це документи обігу та обов’язок їх зберігання), платник податків зобов’язаний у п’ятиденний строк із дня такої події письмово повідомити (із наданням оформлених відповідно до законодавства документів, підтверджуючих настання події, що призвела до такої втрат, пошкодження або дострокового знищення документів) контрольний орган за місцем обліку в порядку, встановленому ПКУ для подання податкової звітності (пункт 44.5 статті 44 ПКУ).

Платник зобов’язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів із дня, що настає за днем надходження повідомлення до контрольного органу.

Статтею 121 ПКУ визначено, що незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контрольним органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПКУ, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 2040 гривень.

Згідно із статтею 164 прим.1 Кодексу України про адміністративні порушення (КУпАП) неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою статті 164 прим. 1 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи сказане, при втраті, пошкодженні або достроковому знищенні типової форми фізична особа-підприємець зобов’язана у п’ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити контрольний орган за місцем обліку та відновити втрачену типову форму протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контрольного органу.

При не відновленні типової форми, або її повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання фізичною особою-підприємцем права на їх відновлення, до неї застосовується адміністративна та фінансова відповідальність.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області