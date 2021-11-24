І дівчата залюбки змагаються

У Збаражі визначилися лауреати відкритих чемпіонату області та першості Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з гирьового спорту серед дорослих і молоді. У спортивному залі місцевої ЗОШ №2 свою майстерність продемонстрували шість десятків богатирів, які захищали честь Бучацького фахового коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету, ПрАТ «Тернопільський молокозавод», Збаразької територіальної громади і навчального спортивного закладу.

Об’єктивне суддівське журі під керівництвом заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Петра Багрія визначило, що переможцями в своїх вагових категоріях у класичному двоєборстві, поштовху довгим циклом і в ривку з довільною зміною рук протягом дванадцяти хвилин стали в своїх вікових групах Руслан Бойко з Бучача, Андрій Тольпа і Володимир Гуменний зі Збаража, вихованці навчального спортивного закладу Сергій Кульчицький, Дмитро Скакун, Максим Козак, Дмитро Китайгородський, Віталій Гурняк, Станіслав Долішній, Ростислав Гайдаш, а також Роман Сіправський і Володимир Воловик з молокозаводу. Причому Руслан Бойко двічі піднімався на верхню сходинку п’єдесталу пошани.

Силами на помості помірялися і дівчата. У своїх вікових групах не було рівних Софії Ткачук і Дарині Малащук зі Збаража.

На фото: під час змагань.

Фото Р. СІПРАВСЬКОГО