Перемагати вчить наставник

Нещодавно у Києві визначилися лауреати чемпіонатів України з гирьового спорту. Найсильніших визначили дорослі та юніори.

Серед інших честь нашого краю захищали і вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, які займаються під керівництвом заслуженого тренера України Зіновія Кульчицького. Для прикладу, у суперечці богатирів молодшої вікової групи кандидату у майстри спорту Денисові В’юку у своїй ваговій категорії не було рівних у ривку. За сумою ж двоєборства у поштовху і ривку став срібним призером. Так само, як і за сумою триборства у поштовху довгим циклом, ривку і поштовху.

Виправдав сподівання наставника й Олександр Тарапата. У різних дисциплінах гирьовик завоював дві срібні і дві бронзові медалі. Завершального ж змагального дня відзначився і Ростислав Гайдош. У ривку з довільною зміною рук посів друге місце.

За підсумками змагань Дениса В’юка включили до складу збірної України, яка у квітні в Парижі змагатиметься за нагороди цьогорічного чемпіонату Європи.

Утім, не все так однозначно. На думку Зіновія Кульчицького, керівництво федерації, яке нині має статус національної, чомусь упереджено ставиться до тернопільських гирьовиків. Що там казати, коли за підсумками двох командних естафет (у поштовху довгим і класичним циклом) наші квартети, у складі яких виступали Денис В’юк, Олександр Тарапата, а також такі досвідчені богатирі, як Василь Середюк і Роман Баланюк, фінішували лише четвертими тільки через упередженість арбітрів. І ветеран гирьового спорту, повірте, знає, про що каже.

Після завершення турніру його учасники висловили щиру подяку воїнам Збройних сил України за можливість тренуватися і брати участь у змаганнях.

На фото: (зліва направо) Денис В’ЮК, Олександр ТАРАПАТА і Ростислав ГАЙДОШ із нагородами турніру.

Фото із соціальних мереж