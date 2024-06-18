Виконав батьків заповіт

Понад п’ять сотень атлетів із 31-ї держави нещодавно у польському Жешуві сперечалися за нагороди цьогорічного чемпіонату світу з гирьового спорту. Серед тих, кому вистачило майстерності піднятися на п’єдестал пошани, і богатирі з Тернопільщини.

Разом із партнерами по команді їм виявилося до снаги завоювати третє місце у загальнокомандному заліку. Першими ж стали італійці, другими — господарі помостів. Стосовно ж богатирів із збірної України, то насамперед не можна не згадати досвідченого тернопільського богатиря, підопічного заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Зіновія Кульчицького Василя Середюка.

Працюючи з 32-кілограмовими снарядами, атлет у своїй ваговій категорії двічі став віцечемпіоном планетарного форуму — серед дорослих за сумою двоєборства і у вправі за довгим циклом.

Гідно виступили і збаразькі гирьовики на чолі зі своїм досвідченим наставником, теж заслуженим тренером України і майстром спорту міжнародного класу Петром Багрієм. Окрім того, що сам Петро Федорович знову продемонстрував свою нев’янучу майстерність у суперечці ветеранів, перемігши серед тих, кому 60—69 років, призерами світової першості серед юнаків віком до п’ятнадцяти років стали і двоє його учнів. До того ж обоє оновили особисті досягнення.

За сумою двоєборства відзнак за друге місце удостоївся Олег Кирик, за третє — Олександр Росипко. Після виступу першого з них судді зафіксували 132 підйоми. А трохи легший за нього Сашко зумів 94 рази підняти гирі над головою.

На жаль, сумна звістка про те, що на війні за незалежність і свободу України загинув тато Сашка Володимир Росипко змусила юного гирьовика достроково повернутися додому. Але юний Олександр Росипко виконав татове бажання — взяти участь у міжнародних змаганнях і показати під час них хороший результат.

Асоціація гирьового спорту України, викладачі і тренери Збаразької ДЮСШ висловили щире співчуття Сашкові і його родині. Нехай його тато, воїн Володимир Росипко спочиває з Богом.

На фото: Петро БАГРІЙ разом зі своїми підопічними Олександром РОСИПКОМ та Олегом КИРИКОМ.

Фото із соціальних мереж