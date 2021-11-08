Коли коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за третій квартал 2021 року розраховують у трикратному розмірі

Відповідно до пункту 252.16 статті 252 Податкового кодексу України (ПКУ) розрахункова вартість товарної продукції гірничого підприємства визначається за сумою витрат, обчислених згідно з пунктами. 252.11—252.15 статті 252 ПКУ, та коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що визначений у протоколах Державної комісії України по запасах корисних копалин. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У випадку порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України.

У третьому кварталі 2021 року діяли три облікові ставки: 7,5 відсотка, 8,0 відсотків та 8.5 відсотка, затверджені рішеннями Правління Національного банку України від 17 червня 2021 року за номером 255-рш, від 22 липня 2021 року за номером 342-рш, від 9 вересня 2021 року за номером 461-рш.

Тривалість дії облікової ставки: 7,5 відсотка — 22 дні (01.07.2021 — 22.07.2021); 8,0 відсотків — 49 днів (23.07.2021 — 09.09.2021); 8,5 відсотка — 21 день (10.09.2021 – 30.09.2021).

Для обчислення податкових зобов’язань із рентної плати необхідно обчислити розмір середньозваженої облікової ставки за третій квартал 2021 року, який відповідає 8,0 відс. ((7,5 відс. х 22 дня + 8,0 відс. х 49 днів + 8,5 відс. х 21 день)/92).

Таким чином, платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за третій квартал 2021 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 24,0 відсотка — трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області