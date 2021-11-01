Коли операції з продажу цінних паперів та корпоративних прав дозволено проводити юридичній особі на єдиному податку

Підпунктом 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) визначені види діяльності, при здійсненні яких суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп, це зокрема діяльність у сфері фінансового посередництва. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до частини третьої статті 333 Господарського кодексу України фінансовим посередництвом є діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, окрім випадків, передбачених законодавством. Фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.

Цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам (частина перша статті 8 Закону України від 23 лютого 2006 року за номером 3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Корпоративними правами є права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Умовою, за якою суб’єкт господарювання не може бути на спрощеній системі оподаткування, є обрані цим суб’єктом види діяльності, зазначені у підпункті 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 ПКУ та заявлені ним при державній реєстрації, зокрема діяльність у сфері фінансового посередництва.

Не є підставою для переходу на сплату інших податків і зборів здійснення юридичною особою — платником єдиного податку третьої групи операцій із продажу цінних паперів та корпоративних прав, якщо такі операції не здійснюються на постійній основі та не відносяться до обраного виду діяльності даного платника.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області