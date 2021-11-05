Податок на прибуток від підприємств Тернопільщини

Підприємства Тернопільщини перерахували до Зведеного бюджету України понад 335,6 мільйона гривень податку на прибуток, що на 35,1 мільйона або на 12 відсотків більше, ніж очікувалося. Приріст до торішніх січня-жовтня склав 114,9 мільйона гривень або 52 відсотки.

До державної скарбниці надійшло трохи більше 291,2 мільйона гривень, територіальні громади отримали 44,4 мільйона гривень, що на 7 та 55 відсотків більше, ніж очікувалося. Тобто казна держави отримала додатково 19,3 мільйона гривень податку на прибуток підприємств, а місцеві бюджети — 15,8 мільйона цього платежу.

Цього року впродовж десяти місяців до загального фонду зведеного бюджету також спрямовано 5,2 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що на 1,5 мільйона більше, ніж торік.

Лише у жовтні до зведеного бюджету сплачено 4,2 мільйона гривень податку на прибуток, у тому числі 3,7 мільйона — до державного та 400 тисяч гривень — до місцевих бюджетів. Підприємства також спрямували за цей час 222,5 тисячі гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області