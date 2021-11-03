Відповідно до пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу України (ПКУ) платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контрольні органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків. Оскільки обов’язок повідомляти про наявність (реєстрацію) об’єкта оподаткування, встановлений пунктом 63.3 статті 63 ПКУ, не містить винятків або обмежень, такий обов’язок має бути виконаний платником податків незалежно від строку, протягом якого платник володів або користувався відповідним об’єктом.

Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, у порядку, встановленому розділом VIIІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588, шляхом подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20-ОПП.

Згадане повідомлення подається протягом десяти робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єкта оподаткування або об’єкта, пов’язаного з оподаткуванням.

Якщо платник податків придбав об’єкт оподаткування, він подає повідомлення за формою №20-ОПП до контрольного органу за основним місцем обліку платника податків протягом десяти днів після його придбання. При цьому до графи 2 «Код ознаки надання інформації» вноситься значення «1 — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування». Графи 3—12 повідомлення за формою №20-ОПП заповнюються згідно з Пам’яткою для заповнення розділу 3 повідомлення за формою №20-ОПП, передбаченою у додатку до повідомлення. У графі 9 «Стан об’єкта оподаткування» у такому випадку зазначається відповідний стан, наприклад: «2 — експлуатується» або «3 — тимчасово не експлуатується».

При зміні відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контрольного органу за основним місцем обліку повідомлення за формою №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, в такому ж порядку та строки, як і при реєстрації, створенні чи відкритті об’єкта оподаткування.

Після відчуження об’єкта до графи 2 «Код ознаки надання інформації» вноситься значення «3 — зміна відомостей про об’єкт оподаткування», у графі 9 «Стан об’єкта оподаткування» зазначається стан «6 — об’єкт відчужений/повернутий власнику».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області