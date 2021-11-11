Від підприємств-боржників бюджети отримали 7,3 мільйона гривень

Підприємства Тернопільщини сплатили до бюджетів 7,3 мільйона гривень податкового боргу. Про це повідомили в управлінні по роботі з податковим боргом головного управління ДПС в області.

Допустили заборгованість на початок року 212 підприємств. Причому 167 суб’єктів господарювання повністю виплатили заборговану суму — 5,4 мільйона гривень.

За рахунок погашення податкового боргу в січні-жовтні 2021 року до зведеного бюджету надійшло 40,6 мільйона гривень, що на 10,4 мільйона більше, ніж торік. Із них державний бюджет отримав 19,5 мільйона гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, самостійне визначення боржником джерел погашення податкового боргу, реєстрація податкової застави, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу), так і заходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, звернення до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках у банках та інших фінансових установах, адміністративний арешт, реалізація майна, яке знаходиться в податковій заставі тощо).

Упродовж десяти місяців цього року фахівці податкової служби області подали до суду 148 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 34,2 мільйона гривень. Органи правосуддя задовольнили 85 таких звернень на суму 31 мільйон гривень. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 353 позови на суму податкового боргу 16,5 мільйона гривень.

У січні-жовтні цього року до зведеного бюджету також надійшло 465,3 тисячі гривень від реалізації безхазяйного майна. Зокрема, до держбюджету спрямовано 333,1 тисячі гривень, а до місцевих — 132,2 тисячі гривень.

Переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можливо з допомогою електронних сервісів ДПС, в «Електронному кабінеті платника» та можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області