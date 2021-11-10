Відображення у звітності зміни протягом року групи єдиного податку

Відповідно до пункту 296.2 статті 296 Податкового кодексу України (ПКУ) платники єдиного податку першої та другої груп подають до контрольного органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ, а також відомості про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

Пунктом 296.3 статті 296 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку третьої групи подають до контрольного органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи) у складі податкової декларації платника єдиного податку за IV квартал податкового (звітного) року подають також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників.

Згідно з підпунктом 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 ПКУ платники єдиного податку першої та другої груп подають до контрольного органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи-підприємці) груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними главою 1 розділу XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ, авансові внески, встановлені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (при перевищенні обсягу доходу).

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (при перевищенні обсягу доходу).

З 1 січня 2021 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 9 грудня 2020 року за номером 752 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №578», згідно з яким внесено зміни, зокрема, до форми податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця, затвердженої наказом Мінфіну від 19 червня 2015 року за номером 578, внесеними наказом Мінфіну від 17 березня 2017 року за номером 369.

Декларація за оновленою формою, у редакції наказу за номером 752, подається починаючи зі звітних податкових періодів 2021 року.

Отже, фізична особа-підприємець — платник єдиного податку (першої-третьої груп), яка протягом року самостійно прийняла рішення про зміну групи платника єдиного податку, в тому числі з IV кварталу звітного року (незалежно від нової обраної першої-третьої групи платника єдиного податку), подає до контрольного органу декларацію наростаючим підсумком у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, в якій заповнює відповідні розділи декларації для відповідної групи платника єдиного податку, на якій перебував такий платник.

Надалі платниками єдиного податку, які змінили групу платника єдиного податку протягом звітного року (з І, ІІ або ІІІ кварталу), подається декларація наростаючим підсумком платниками єдиного податку першої та другої груп (за умови не перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного для цих груп) у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, а платниками єдиного податку третьої групи у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, в якій заповнюються відповідні розділи (показники господарської діяльності):

для платника єдиного податку відповідної групи, на якій перебував такий платник — показники за минулий період;

для платника єдиного податку відповідної групи, яку обрав (на якій перебуває) такий платник — показники за податковий (звітний) період.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області