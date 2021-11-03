Як звірити інформацію, надіслану до контрольних органів по дротових або бездротових каналах зв’язку

Відповідно до другого абзацу пункту 7 статті 3 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО), крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), повинні подавати до контрольних органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або в пам’яті модемів, які до них приєднані. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Суб’єкти господарювання, які використовують такі РРО, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, повинні подавати до контрольних органів по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або безготівковій формі, або про обсяг операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, яка міститься в фіскальній пам’яті зазначених РРО.

Четвертим і п’ятим абзацами пункту 7 статті 3 згаданого Закону передбачено, що суб’єкти господарювання, які використовують програмні РРО (ПРРО), повинні передавати до контрольних органів по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію у формі електронних копій розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків та іншу інформацію, необхідну для обліку роботи ПРРО фіскальним сервером контрольного органу, яка створюється засобами таких ПРРО.

ПРРО та фіскальний сервер контрольного органу повинні забезпечувати можливість одержання в автоматичному режимі даних про електронні розрахункові документи від фіскального сервера контрольного органу, необхідних для формування засобами ПРРО та передачі до фіскального сервера контрольного органу фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків за відповідний період.

Згідно з частиною першою статті 16 Закону України «Про інформацію» податкова інформація — це сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контрольні органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Пунктом 2 частини першої статті 10 розділу ІІ Закону України від 13 січня 2011 року за номером 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що кожна особа має право доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається.

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом за номером 2939.

Пунктом 3 частини першої статті 6 розділу ІІ Закону за номером 2939 встановлено, що службова інформація є різновидом інформації з обмеженим доступом.

Вимоги для обмеження доступу до інформації зазначені в частині другій статті 6 розділу ІІ цього Закону.

Порядок оформлення запитів на інформацію при реалізації права на її доступ та строки розгляду таких запитів визначений у розділі IV Закону за номером 2939.

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.

Чинним законодавством не визначено порядку проведення суб’єктами господарювання звірки щодо інформації, надісланої до контрольних органів по дротових або бездротових каналах зв’язку.

При цьому для отримання інформації, яка збирається та зберігається про суб’єкта господарювання, такий суб’єкт має право звернутися до головних управлінь ДПС в областях, місті Києві та міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків із письмовим запитом.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області