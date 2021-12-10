Лариса БЕРЕЗЮК: «Податкова знижка за навчання допоможе повернути частину витрат»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Начальниця управління податкового адміністрування фізичних осіб Лариса Березюк поспілкувалася зі всіма охочими на тему податкової знижки на навчання.

— Здобувач освіти, який навчається в українському закладі дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти на контрактній формі навчання, — сказала перед її початком Лариса Володимирівна, — або член його сім’ї першого ступеня споріднення, має право на певну компенсацію вартості освітніх послуг. Тобто податкову знижку за навчання, якщо він сплачував кошти на користь цих закладів.

Не забарилося і перше запитання.

— Що таке взагалі податкова знижка?

— Податкова знижка для фізичних осіб — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

Тобто це можливість повернути частину сплаченого загальнодержавного податку на доходи за певні послуги, які були здійснені протягом звітного податкового року платником податку. Їх вичерпний перелік наведено в Податковому кодексі України. Витрати мають підтверджуватися платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, що ідентифікують продавця послуг і особу, яка звертається за податковою знижкою. А також копіями договорів за їх наявності, в яких обов’язково відображається вартість таких послуг і строк оплати за такі послуги.

— Хто може отримати податкову знижку за навчання?

— Право на податкову знижку за навчання мають здобувачі освіти, їхні батьки або усиновлювачі, чоловік або дружина здобувача освіти, які є громадянами України та платниками податків.

Особа, яка навчається в українському закладі дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти на контрактній формі навчання, або член його сім’ї першого ступеня споріднення, має право на певну компенсацію вартості таких освітніх послуг, тобто податкову знижку на навчання. Якщо, звісно, сплачувалися кошти на користь цих закладів.

Отримати податкову знижку може лише фізична особа, яка отримує офіційно заробітну плату і платить з неї загальнодержавний податок на доходи.

— Як надається податкова знижка?

— Податкова знижка надається у поточному році за наслідками попереднього звітного податкового року. Для цього необхідно включно до 31 грудня року, наступного за звітним, подати річну декларацію, в якій вказати, зокрема, підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум.

Наголошу ще на одному. Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Тобто, щоб отримати податкову знижку за навчання за 2020 рік, ви маєте подати декларацію включно до 31 грудня 2021 року, в якій відобразити такі витрати за 2020 рік. Тоді держава компенсує вам частину витрат. Якщо ж ви не встигнете і заповните таку декларацію вже у 2022 році, вказавши витрати за 2020 рік, право на її отримання втратите.

— Які документи потрібні для оформлення податкової знижки?

— Для оформлення податкової знижки на навчання потрібні декларація про майновий стан і доходи, копія паспорта особи, яка подає декларацію, копія її ідентифікаційного коду, копія паспорта чи свідоцтва про народження здобувача освіти, довідка із закладу освіти про період навчання, кількість навчальних місяців у звітному (календарному) році та суми сплачених коштів за вказаний період, копії квитанцій та/або платіжних доручень сплачених за навчання в звітному періоді, довідка про заробітну плату (форма 3) за звітний період, з обов’язковим включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати та суми пільги, якщо є, копія документу із зазначенням реквізитів для перерахування коштів, заява на перерахування коштів, копія договору про навчання у відповідному закладі освіти.

Копії документів (окрім електронних розрахункових документів) надаються разом із податковою декларацією. Натомість оригінали цих документів не надсилаються контрольному органу, але підлягають зберіганню платником податку.

Якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації реквізити електронного розрахункового документа.

— Чи можна самому порахувати податкову знижку?

— У довідці, отриманій від роботодавця, є сума отриманого вами доходу у вигляді заробітної плати та сума утриманого з нього податку. Від зарплати за рік необхідно відняти плату за навчання за вказаний період та отриману суму помножити на 18 відсотків — ставку податку. Далі цю отриману суму необхідно відняти від суми податку із заробітної плати, зазначеної в довідці. Так ви дізнаєтеся, скільки грошей вам має повернути держава за оплату освітніх послуг.

Наприклад, за рік ви умовно отримали заробітну плату у розмірі 120 тисяч гривень.

Тобто за рік із такої вашої заробітної плати ви заплатили 21600 гривень податку (120000 помножити на 18 відсотків — дорівнює 21600). За навчання ви заплатили 25000 гривень. Отже, 120000 мінус 25000 помножити на 18 відсотків — дорівнює 17100. Далі — 21600 мінус 17100 — дорівнює 4500. Тобто за такої річної зарплати та плати за навчання з бюджету мали би вам повернути 4500 гривень. Зрозуміло, що цей розрахунок орієнтовний.

— Коли повернуть частину витрат?

— Сума, що має бути повернута платнику податку як знижка на навчання, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом шістдесяти календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області