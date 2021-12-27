Нові покоління, нові переможці

Уже в двадцять перший раз у Тернополі визначилися лауреати Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби пам’яті шестиразового чемпіона України Василя Дем’яного. За нагороди традиційних стартів сперечалися понад три з половиною сотні юнаків чотирьох вікових груп з багатьох областей нашої держави, а також колективи з Румунії і Молдови.

Серед тих, хто порадував своїх наставників, звісно, були і вихованці Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби та обласної ШВСМ. Зокрема, під час баталій у найстаршій віковій групі (2005—2006 роки народження) у ваговій категорії до 55-ти кілограмів не було рівних Вадимові Бабінському із ЗОШ №17. А на другу сходинку п’єдесталу пошани в своїх вагових категоріях піднялися Юрій Радик із Великоберезовицької ЗОШ, Ілля Павлович із ЗОШ №16 та учень вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі Арсен Товмасян.

Не злякалися авторитету конкурентів і молодші за них на два-три роки друзі по тренуваннях. Лише переможцям поступилися в своїх вагових категоріях Назар Бабінський із ЗОШ №17, Владислав Топольницький із ЗОШ №11, Павло Павлович із ЗОШ №16 і Вадим Небор із ЗОШ №24. Натомість відзнак за треті місця удостоєні Юрій Мельник із ЗОШ №24 і Нікіта Квасецький із Великого Глибочка.

А закріпили успіх збірної Тернополя борці двох наймолодших вікових груп. В останній у ваговій категорії до 26 кілограмів так і не знайшлося рівних Костянтинові Зозулі із ЗОШ №16. Другим фінішував його товариш по навчанню Тимур Дацків, третім — Максим Яхніцький із ЗОШ №22. Серед тих же, кому 10—11 років, другим місцем порадував Матвій Кротюк із школи-ліцею №6, третіми — Едуард Струс із ЗОШ №23 та Олександр Юровський з Української гімназії.

Фото з архіву навчального спортивного закладу