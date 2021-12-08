Старалися з усіх сил

У Борщеві відбувся турнір з вільної боротьби на призи колишніх вихованців місцевої ДЮСШ. За нагороди сперечалися понад дві сотні юних атлетів — від п’ятнадцятилітніх до початківців, яким по десять чи навіть менше, зі Львова, Чернівців, Кам’янця-Подільського, Хмельницького, Коломиї, Рокитного, Джурова, Кельменців, Рівного, Тернополя, Борщева, Збаража, Вишнівця, а також гості із сусідньої Молдови.

Серед тих, хто порадував своїх наставників, і наші земляки. Скажімо, Олександр Смакула зі Збаража, яким у Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту опікується Олександр Шафранський, удостоївся честі піднятися на верхню сходинку п’єдесталу пошани після завершення баталій у суперечці атлетів, чия вага не перевищує 35-ти кілограмів. За честь згаданого навчального спортивного закладу також гідно постояли Назар Комаровський та Анна Кондратенко, завоювавши «срібло» в своїх вагових категоріях. Юні талановиті атлети є підопічними Івана Лозинського і Сергія Кондратенка.

Не спасували і борці Вишнівецької ОТГ. Друге місце завоював Антон Луцик, треті — Ангеліна Федюк, Тетяна Байда і Назар Бовтун. А п’ятим завершив змагання Станіслав Бак. Усі вони тренуються в Олега Борисевича.

Нарешті, господарі можуть із повним правом похвалитися звитягами Мирослави Бородін та Олександра Човника з Андрієм Маринюком. Другими фінішували Владислав Антощук, Богдан Коритко та Олександр Люкманов. Третіми ж — Тимофій Тюгаєв та Олександр Скорохід. Усі вони — підопічні Руслана Антонюка.

Фото із соціальних мереж