Відзначилися на турнірі в Румунії

Наприкінці минулого тижня в румунській Тімішоарі відбувся міжнародний юнацький турнір із греко-римської боротьби Memorial Bati Valentin. Свою майстерність продемонстрували понад півтори сотні атлетів з Румунії, Естонії, Болгарії, Молдови, Греції, Сербії та України віком від десяти до сімнадцяти років.

Серед тих, хто порадував своїх наставників, і вихованці Тернопільської КДЮСШ із цього виду спорту та обласної ШВСМ. Скажімо, в наймолодшій віковій групі «срібло» в суперечці борців, чия вага не перевищує 32 кілограми, завоював підопічний Андрія Телебана і Василя Мельника Матвій Кротюк із школи-ліцею №6. У віковій групі 2008—2009 років народження після завершення боротьби у ваговій категорії до 38-ми кілограмів на верхню сходинку п’єдесталу пошани піднявся учень ЗОШ №24 Юрій Мельник, яким також опікуються ці ж наставники. А ще один підопічний заслуженого тренера України Андрія Телебана Владислав Кротюк із школи-ліцею №6 удостоївся «бронзи» у ваговій категорії до 42-х кілограмів.

Так само, як серед п’ятнадцятирічних, Юрій Радик із Великоберезовицької ЗОШ. Останнім, до речі, опікуються Андрій Телебан і майстер спорту Володимир Лучанко. Нарешті, серед сімнадцятирічних наших земляків порадував ще один вихованець Володимира Лучанка та Андрія Телебана Арсен Товмасян. У студента ТВПУ «срібло» у ваговій категорії до 65-ти кілограмів.

На фото: юні тернопільські борці після завершення церемонії нагородження разом зі своїми наставниками.

Фото з архіву навчального спортивного закладу