Внесок Тернопільщини на потреби армії

Упродовж січня-листопада цього року до загального фонду державного бюджету платники податків Тернопільщини перерахували понад 339,7 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Посадовець констатував, що порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 61,8 мільйона гривень.

Лише у листопаді платники Тернопільщини спрямували на потреби армії 35 мільйонів гривень військового збору. Приріст до аналогічного торішнього періоду склав 5,4 мільйона гривень або 18 відсотків.

Михайло Яцина також нагадав, що платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. А його ставка становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню.

«Необхідно мати на увазі, що українська армія отримуватиме стабільні кошти для вирішення нагальних питань лише завдяки легальній праці, — зазначив Михайло Яцина. — Тому закликаю роботодавців не допускати фактів «тіньової» зайнятості. Адже не оформлені належним чином трудові відносини позбавляють соціальних гарантій найманих працівників, знижують доходи бюджетів, а відтак і можливість зміцнення обороноздатності країни».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області