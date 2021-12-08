Жителям Тернопільщини повернули 14,7 мільйона гривень надмірно сплаченого податку

Упродовж одинадцяти місяців цього року правом на податкову знижку на Тернопільщині вже скористалися 5297 осіб. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Вони задекларували 82,7 мільйона гривень витрат. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість декларантів зросла на 464 особи, а задекларована ними сума — на 15,3 мільйона гривень.

Більшість із декларацій (4264 або 81 відсоток) стосувалася податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Витрати декларантів склали 69,1 мільйона гривень. Повернути надмірно сплачений податок на доходи фізичних осіб, бо оплачувалися страхові внески за договорами довгострокового страхування життя, виявили бажання 976 осіб.

Правом на податкову знижку у зв’язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами та понесеними витратами з оплати допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей скористалися відповідно 26 та 9 жителів Тернопільщини.

Повернули кошти й дев’ятьом декларантам, які понесли витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів, а також тринадцяти особам, які сплачували видатки на будівництво (придбання) доступного житла.

Після перерахунків декларантам нашого краю повернуть 15,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Майже 95 відсотків цієї суми (14,7 мільйона гривень) уже відшкодували.

Податківці також нагадали, що громадяни можуть скористатися своїм правом на податкову знижку впродовж року, до 31 грудня включно. Повертають податок упродовж шістдесяти календарних днів після надходження декларації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області