Адміністративно-судовий механізм при стягненні готівки та безготівкових коштів у рахунок погашення податкового боргу

ГУ ДПС у Тернопільській області інформує, що Верховною Радою України прийнято Закон України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Так, з 1 січня 2022 року набирають чинності положення Закону у частині удосконалення процедури погашення податкового боргу щодо удосконалення адміністративно-судового механізму при стягненні готівки та безготівкових коштів у рахунок погашення податкового боргу.

Зокрема, положеннями Закону внесено зміни до пункту 95.5 статті 95 Податкового кодексу України (ПКУ), відповідно до яких керівник (його заступник aбо уповноважена особа) контрольного органу зможе приймати рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу платника податків без обмеження по сумі такого боргу.

Основною умовою для застосування позасудової процедури стягнення є виникнення податкового боргу в результаті несплати платником податків самостійно задекларованих грошових (податкових) зобов’язань, які є узгодженими, не підлягають оскарженню та повинні бути самостійно сплаченими платником a6o погашеними за допомогою органу стягнення.

Керівник (його заступник aбo уповноважена особа) контрольного органу приймає рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу за таких умов:

податковий борг виник в результаті несплати самостійно задекларованих платником податків сум (без обмежень по сумі);

не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженого грошового зобов’язання;

відсутності/наявності у меншій сумі непогашеного зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань, та/або бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

У разі наявності непогашеного зобов’язання держави перед платником податків у сумі, що є меншою за суму податкового боргу, рішення про стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу приймається керівником (його заступником aбo уповноваженою особою) контрольного органу в межах різниці між сумою податкового боргу та сумою зобов’язання держави.

Рішення про стягнення готівки у рахунок погашення податкового боргу платника податків приймається керівником (його заступником aбo уповноваженою особою) контрольного органу за формою, затвердженою додатком 3 до Порядку стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2010 року за номером 1244 «Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України» (зі змінами).

Рішення про стягнення коштів платника податків з рахунків у банках у рахунок погашення податкового боргу приймається керівником (його заступником a6o уповноваженою особою) контрольного органу за формою, затвердженою наказом Державної податкової служби України від 6 грудня 2019 року за номером 199 «Про затвердження примірних форм Рішення про стягнення коштів платника податків з рахунків у банках у рахунок погашення податкового боргу; Журналу реєстрації рішень, прийнятих відповідно до статті 95 Податкового кодексу України» (зі змінами).

Податківці також звернули увагу, що стягнення коштів в рахунок погашення податкового боргу, що виник в результаті несплати донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов’язань, здійснюється, як i раніше, на підставі рішення суду.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області