Алгоритм дій особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, при зміні офісу

Якщо місце проживання платника податку не змінилося, а змінилася адреса робочого місця, платник подає до ДПІ за основним місцем обліку заяву (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) за формою №5-ОПП з оновленою інформацією про робоче місце, або повідомлення про об’єкти або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП про зміну даних про об’єкт оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Якщо змінилося робоче місце платника податків, яке знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання або розташування попереднього робочого місця, такий платник податків повинен протягом десяти робочих днів після зміни місцезнаходження подати один із таких документів:

заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою №17-ОПП, яка може бути подана як до контрольного органу за неосновним місцем обліку, так і до контрольного органу за основним місцем обліку;

повідомлення за формою №20-ОПП, яке подається до контрольного органу за основним місцем обліку;

заяву за формою №5-ОПП, подану приватним нотаріусом до контрольного орану за основним місцем обліку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області