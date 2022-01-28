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Алгоритм дій особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, при зміні офісу

28.01.202228.01.2022Автор Богдан Дікальчук
Алгоритм дій особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, при зміні офісу

Якщо місце проживання платника податку не змінилося, а змінилася адреса робочого місця, платник подає до ДПІ за основним місцем обліку заяву (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) за формою №5-ОПП з оновленою інформацією про робоче місце, або повідомлення про об’єкти або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП про зміну даних про об’єкт оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Якщо змінилося робоче місце платника податків, яке знаходиться на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, ніж місце його постійного проживання або розташування попереднього робочого місця, такий платник податків повинен протягом десяти робочих днів після зміни місцезнаходження подати один із таких документів:

заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою №17-ОПП, яка може бути подана як до контрольного органу за неосновним місцем обліку, так і до контрольного органу за основним місцем обліку;

повідомлення за формою №20-ОПП, яке подається до контрольного органу за основним місцем обліку;

заяву за формою №5-ОПП, подану приватним нотаріусом до контрольного орану за основним місцем обліку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області