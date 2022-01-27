До зведеного бюджету сплачено 50,7 мільйона гривень податкового боргу

Упродовж 2021 року 410 підприємств, які допустили податковий борг на початок року, зменшили його на 29,8 мільйона гривень. Зокрема, 304 суб’єкти господарювання повністю сплатили податкову заборгованість на суму 21,3 мільйона гривень.

За рахунок погашення податкового боргу за минулий рік до зведеного бюджету надійшло 50,7 мільйона гривень, що на 13,2 мільйона більше, ніж у 2020 році. При цьому державний бюджет отримав 23,3 мільйона гривень.

До боржників застосовуються як застережні заходи (направлення податкової вимоги, самостійне визначення боржником джерел погашення податкового боргу, реєстрація податкової застави, розстрочення сплати грошових зобов’язань та податкового боргу), так і заходи примусового характеру (стягнення податкового боргу на підставі рішення суду, стягнення готівки, звернення до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках у банках та інших фінансових установах, адміністративний арешт, реалізація майна, яке знаходиться в податковій заставі тощо).

Так, упродовж 2021 року фахівці податкової служби області подали до суду 187 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 46,4 мільйона гривень. Із врахуванням попередніх періодів, органи правосуддя задовольнили 99 таких звернень на суму 32,6 мільйона гривень. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 547 позовів на суму податкового боргу 208,7 мільйона гривень, а задоволено судом 255 звернень на 95,7 мільйона гривень.

Минулого року до зведеного бюджету також надійшло 729,3 тисячі гривень від реалізації безхазяйного майна. Зокрема, держбюджет отримав 541,2 тисячі гривень, а місцеві — 188,1 тисячі гривень.

Переглянути інформацію щодо наявності/відсутності податкового боргу можливо з допомогою електронних сервісів ДПС, в «Електронному кабінеті платника» та можна провести звірку в Центрі обслуговування платників за місцем реєстрації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області