І мала рибка ловилася, і велика

Минулої неділі Тернопільський став перетворився на арену змагань рибалок. Обласний осередок Спортивної федерації глухих України разом з регіональним центром «Інваспорт» провели чемпіонат із зимового лову риби на мормишку.

Майже два десятки рибалок із порушеннями слуху, які вирішили продемонструвати свою майстерність, на церемонії урочистого відкриття привітав начальник тернопільського регіонального центру «Інваспорт», заслужений працівник фізичної культури і спорту, заслужений тренер України Віктор Федорчак. Його побажання здобути перемогу в чесній спортивній боротьбі, без сумніву, припали до душі чемпіонам у командному заліку — Ігореві Томківу, Володимирові Підборочинському та Юрієві Пастернаку.

Другий за вагою улов дістався Сергієві Мостовому, Сергієві Ящуку та Іванові Кілику. А третіми фінішували Юрій Василевський, Ігор Стащук та Іван Бас.

Лауреатів нагородили медалями і грамотами.

Фото організаторів