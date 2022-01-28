Люблять цю гру міські голови

Із нагоди Дня Соборності України на полі зі штучним покриттям стадіону «Харчовик» у Чорткові вже вп’яте провели традиційний турнір із мініфутболу. У славному футбольними традиціями місті на Тернопільщині гостювали команди з Тернополя, Чернівців, Івано-Франківська, Хмельницького, Городенки, Кам’янця-Подільського, а також збірна міських голів України.

Цікаво, що саме міський голова Чорткова Володимир Шматько став ініціатором проведення змагань. Саме завдяки йому міські голови, депутати, члени виконавчих комітетів, працівники структурних підрозділів міських рад із різних куточків нашої держави щороку збираються у символічний День Соборності, аби виявити найсильнішого на футбольному полі.

На урочистому відкритті змагань колективи Центру культурних послуг імені К. Рубчакової та Чортківської мистецької школи спільно з командами міських рад гучно заколядували. А Володимир Шматько, подякувавши всім за те, що дотримуються традиції, приїжджаючи на змагання, відзначив також — цей рік особливий для їхнього міста. Час 500-ліття Чортківської магдебурії.

Тренер збірної міських голів України, легенда вітчизняного футболу, колишній гравець київського «Динамо» Сергій Ковалець, вітаючи міського голову Чорткова Володимира Шматька, вручив йому подарунок від нинішнього голкіпера «Динамо» і збірної України Георгія Бущана — футболку з автографом та брендові рукавиці воротаря.

Далі, без сумніву, було найцікавіше — його величність футбол. Вісім команд розділили на дві групи, кожен із таймів тривав десять хвилин. Найсильнішими в своїх зональних турнірах виявилися колективи з Чернівців, Городенки, Івано-Франківська та збірна міських голів. І якщо в першому півфіналі команда з Івано-Франківська без особливих зусиль здолала збірну мерів (2:0), то під час зустрічі колективів із Чернівців і Городенки пристрасті вирували до останньої секунди. Нічия 2:2, а в лотереї післяматчевих пенальті фортуна була прихильнішою до команди з Покуття. Тож — Городенка у фіналі, як і їхні принципові конкуренти з Івано-Франківська.

У матчі за «бронзу» зійшлися Чернівці та збірна міських голів. Останнім аж п’ять разів довелося виконувати неприємну місію — витягувати «круглого» із сітки власних воріт.

Вершина ж драматизму — фінал. Хоча би через те, що другий рік поспіль команда з Івано-Франківська протистояла своїм землякам із Городенки. Більше того, основний час зустрічі теж завершився з аналогічним результатом — непоступливими 1:1. І вдруге поспіль точнішими у серії пенальті стали гравці з Городенки. Івано-франківські футболісти одного разу пробили в штангу, а ще один удар парирував голкіпер суперників. Тож 3:1 у серії пенальті — і кубок чемпіонів знову поїхав до Городенки.

На фото: міський голова Чорткова Володимир ШМАТЬКО і легендарний футболіст київського «Динамо» Сергій КОВАЛЕЦЬ на церемонії урочистого відкриття.

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