Нова форма повідомлення про прийняття працівника на роботу

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує, що Кабінет міністрів України постановою від 28 грудня 2021 року за номером 1392 вніс зміни до власної постанови від 17 червня 2015 року за номером 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу». До назви останньої додалося «…укладення гіг-контракту». Тобто надалі повідомляти органи ДПС потрібно не лише про прийняття працівника на роботу, а й про укладення гіг-контракту в рамках ДіяСіті. Причина — норми Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Оновлена версія постанови за номером 413 передбачає, що повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) та/або резидентом ДіяСіті до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як платника ЄСВ до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором та/або до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидента ДіяСіті засобами електронного зв’язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області