У зв’язку з прийняттям Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» розширено перелік підстав для нарахування земельного податку, визначених пунктом 286.1 статті 286 Податкового кодексу України. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, відповідно до підпункту «в» пункту 286.1 статті 286 ПКУ до підстав внесено наявність у землевласників та землекористувачів державних актів на землю.

Окрім того, згідно з підпунктом «д» пункту 286.1 статті 286 ПКУ, для нарахування земельного податку застосовуються дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або право користування земельною ділянкою, право на земельні частки (паї).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області