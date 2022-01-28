Жителі Тернопільщини вже отримали 15,9 мільйона податкової знижки

Своїм правом на податкову знижку торік скористалися 5609 жителів Тернопільської області. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Задля цього вони задекларували 92,3 мільйона гривень понесених витрат. Порівняно з попереднім роком кількість декларантів зросла на 266 осіб, а витрат — на 22,4 мільйона гривень.

Найбільше декларантів витрачалися на навчання. Адже 4276 осіб подали декларації на отримання податкової знижки, в зв’язку з цим задекларувавши 69,1 мільйона гривень витрат. Оплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення надмірно сплаченого податку на доходи фізичних осіб 1261 жителю краю. Ще 37 осіб заявили про витати на сплату відсотків за іпотечними кредитами, а 13 — видатків на будівництво (придбання) доступного житла. Витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей та переобладнання транспортних засобів дали право на податкову знижку 12 та 10 особам відповідно.

Після перерахунків нашим краянам належить до повернення 16,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. На кінець минулого року вони вже отримали 15,9 мільйона гривень або 95 відсотків цієї суми.

Правом на податкову знижку платники податків можуть скористатися упродовж року, аж до 31 грудня 2022 року, подавши декларацію про майновий стан і доходи за 2021 рік.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області