Брати — на п’єдесталі

Наприкінці минулого тижня в Одесі визначилися лауреати традиційного Всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби пам’яті засновника цього виду єдиноборств у цьому краї Івана Толмачова. За нагороди сперечалися майже три сотні атлетів із більшості куточків нашої держави, а також з Естонії, Киргизстану і Молдови.

Серед тих, хто порадував своїх наставників успішним виступом, і двоє учнів Великоберезовицької ЗОШ, брати Юрій і Максим Радики. Обом вихованцям Тернопільської КДЮСШ із греко-римської боротьби, які нині вдосконалюють майстерність в обласній ШВСМ, виявилося до снаги піднятися на п’єдестал пошани після баталій юнаків віком до сімнадцяти років.

У суперечці атлетів, чия вага не перевищує 55 кілограмів, відзнак за третє місце удостоївся Юрій Радик. А у ваговій категорії до 71 кілограма не було рівних Максимові Радику.

Брати-двійнята тренуються під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана, майстрів спорту Володимира Лучанка і Василя Мончака.

На фото: брати Максим та Юрій РАДИКИ разом зі своїм наставником, заслуженим тренером України Андрієм ТЕЛЕБАНОМ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу