Ідентифікатор форми для подання податкової декларації платника єдиного податку з типом «Довідково»

Форма податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 2020 року за номером 752). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 1 червня 2020 року за номером 261), електронні форми документів у форматі за стандартом на основі специфікації eXtensibleMarkupLanguage (XML) оприлюднюються на офіційному вебпорталі ДПС, а саме: рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів розміщені електронні форми Декларації.

Декларація з типом «Довідково» в електронній формі подається за ідентифікатором форми:

F0103405 — платниками єдиного податку першої та другої груп;

F0103307 — платниками єдиного податку третьої групи.

При цьому при створенні декларації з типом «Довідково» у розділі «Введення звітності» приватної частини електронного кабінету обираються рік та місяць, в якому вона формується (подається).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області