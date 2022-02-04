Належне забезпечення громад краю

У січні цього року територіальні громади Тернопільщини отримали на 26 відсотків більше податкових платежів, ніж торік. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Адже надходження податків і зборів до місцевих бюджетів склали 448,2 мільйона гривень. Приріст до січня 2021 року становить 93,1 мільйона гривень.

Серед платежів, які суттєво посприяли наповненню скарбниць громад, — податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, земельна плата, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизної продукції.

Місцеві бюджети отримали 279,4 мільйона гривень податку на доходи з фізичних осіб, що на 25 відсотків або 56,6 мільйона більше, ніж торік. Малий бізнес сплатив 105,1 мільйона гривень єдиного податку, що на 30 відсотків або на 24,1 мільйона перевищило показник торішнього січня. Земельного податку надійшло на 2,6 мільйона гривень (11 відсотків) більше, адже цього року його сплата склала 26,2 мільйона гривень. Надходження з податку на нерухоме майно зросли на 46 відсотків: 21,1 мільйона гривень у січні 2022 року та 14,6 мільйона у січні 2021 року. Реалізація підакцизної продукції додала бюджетам територіальних громад 12,1 мільйона гривень, що на 18 відсотків або на 1,9 мільйона гривень більше, ніж торік.

На думку податківців, попри те, що це перший місяць року, спільними зусиллями податкової служби краю, органів місцевого самоврядування та бізнесу вдалося належно подбати про фінансове забезпечення громад краю.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області