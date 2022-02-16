Табу для обрання єдиного податку четвертої групи юридичною особою

Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесено зміни до розділу XIV Податкового кодексу України (ПКУ) «Спеціальні податкові режими», які набрали чинності з першого січня 2022 року. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Так, другим абзацом підпункту 291.51.1 пункту 291.51 статті 291 ПКУ визначено, що не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти господарювання, діяльність яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів 01.47 (розведення свійської птиці), 01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів) та 10.12 (виробництво м’яса свійської птиці).

Поряд із тим, серед платників єдиного податку четвертої групи є сільськогосподарські товаровиробники, які одночасно з рослинництвом, тваринництвом, рибництвом або змішаним сільським господарством, здійснюють діяльність з розведення свійської птиці, розведення та вирощування перепелів і страусів та виробництва м’яса свійської птиці.

З метою дотримання норм податкового законодавства в частині правомірності надання або підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи, податківці акцентують увагу, що у зв’язку з набуттям чинності з першого січня 2022 року змін щодо умов застосування спрощеної системи оподаткування, суб’єкти господарювання, які одночасно з іншими видами сільськогосподарської діяльності здійснюють діяльність згідно з КВЕД-2010, яка відноситься до класів 01.47 (розведення свійської птиці), 01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів) та 10.12 (виробництво м’яса свійської птиці) не можуть набути або підтвердити статус платника єдиного податку четвертої групи на 2022 рік.

Про це йдеться у листі ДПС України від 11 лютого 2022 року за номером 2503/7/99-00-18-04-03-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області