Як скористатися податковою знижкою у зв’язку з витратами на лікування COVID-19?

У час деклараційної кампанії для того, щоб скористатися податковою знижкою, громадяни мають право повернути частину податку на доходи фізичних осіб. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для цього їм необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня включно. Податковим кодексом України затверджений перелік витрат, що дає право на такий податковий кешбек (пункт 166.3 статті 166).

Варто врахувати, що, починаючи із першого січня 2022 року, за результатами 2021 та 2022 років до податкової знижки можна включати в повному обсязі витрати платника податку на:

— лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19;

— придбання лікарських засобів та/або виробів медичного призначення, необхідних для лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19;

— вакцинування для профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Окрім цього, можна включити витрати на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених страховику-резиденту за договорами страхування на випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 як самого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення.

При цьому необхідно врахувати, що для підтвердження витрат на лікування COVID-19 або придбання лікарських засобів та/або виробів медичного призначення, необхідних для лікування COVID-19, платнику необхідно надати виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого або витягу з Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я.

Податківці також нагадали, що для реалізації права на податкову знижку необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи впродовж календарного року, наступного за звітним.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області