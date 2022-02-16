Законодавчі зміни стосовно погашення податкового боргу

Головне управління ДПС у Тернопільській області інформує платників податків про новації податкового законодавства. Передбачені вони Законом України від 30 листопада 2021 року за номером 1914-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

Зокрема, щодо погашення податкового боргу запроваджується новий захід забезпечення виконання судового рішення або рішення керівника контрольного органу про стягнення суми податкового боргу у вигляді встановлення за рішенням суду тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи або постійного представництва нерезидента — боржника за межі України;

посилюються заходи щодо інформування громадськості, платників податків та органів місцевого самоврядування про суми податкового боргу юридичних і фізичних осіб, відтепер інформація про наявність у фізичної особи податкового боргу не належить до інформації з обмеженим доступом;

стягнення коштів (без обмежень по сумі) у рахунок погашення податкового боргу за самостійно задекларованими платником податків зобов’язаннями буде здійснюватися за рішенням керівника контрольного органу без звернення до суду;

податкова вимога буде містити деталізацію суми податкового боргу.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області