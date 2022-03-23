Бізнес тримає економічний фронт нашої країни

За три тижні березня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини на підтримку економіки країни сплатили 430,2 мільйона гривень податкових платежів Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Із цієї суми до Державного бюджету України надійшло 191,8 мільйона гривень податків і зборів. Місцеві ж бюджети краю отримали 238,3 мільйона гривень.

Діючий бізнес сьогодні тримає економічний фронт нашої країни. Адже сплачені податки сприяють функціонуванню держави, забезпечують фінансування армії та соціальні виплати для людей, які цього потребують. Дбаймо про належну фінансову безпеку гідно й надалі. Нам ще відбудовувати свою країну після перемоги.

Слава Україні! Героям слава!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області