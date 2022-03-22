Упродовж першої половини березня 2022 року малий бізнес Тернопільщини сплатив до бюджетів територіальних громад краю майже 16,2 мільйона гривень єдиного податку. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Найбільше платежу спрямували приватні підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування. Вони сплатили за п’ятнадцять весняних днів сплатили майже 13 мільйонів гривень єдиного податку. Юридичні особи та суб’єкти господарювання, задіяні в галузі сільського господарства, сплатили відповідно 1,7 мільйона та 1,4 мільйона гривень.

Варто зазначити, що єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих бюджетів, і використовується для потреб громад. У період воєнного стану для платників єдиного податку І та ІІ груп сплата є добровільною. Тож головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює щиру вдячність суб’єктам підприємництва, які сплачують податки та збори, забезпечуючи стабільне функціонування економіки краю. Разом — до перемоги!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області