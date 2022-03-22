Економіка, Новини, Тернопіль

Для потреб громад

22.03.202222.03.2022Автор Богдан Дікальчук
Для потреб громад

Упродовж першої половини березня 2022 року малий бізнес Тернопільщини сплатив до бюджетів територіальних громад краю майже 16,2 мільйона гривень єдиного податку. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Найбільше платежу спрямували приватні підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування. Вони сплатили за п’ятнадцять весняних днів сплатили майже 13 мільйонів гривень єдиного податку. Юридичні особи та суб’єкти господарювання, задіяні в галузі сільського господарства, сплатили відповідно 1,7 мільйона та 1,4 мільйона гривень.

Варто зазначити, що єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих бюджетів, і використовується для потреб громад. У період воєнного стану для платників єдиного податку І та ІІ груп сплата є добровільною. Тож головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює щиру вдячність суб’єктам підприємництва, які сплачують податки та збори, забезпечуючи стабільне функціонування економіки краю. Разом — до перемоги!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області