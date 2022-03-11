Друге «срібло» Тараса Радя

Біатлонну частину програми XIII зимових Паралімпійських ігор у столиці Китаю Пекіні наш земляк, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь завершив сьогодні завоюванням уже другого під час цих стартів «срібла». Підопічний заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака другим перетнув фінішну стрічку старту атлетів із порушеннями опорно-рухового апарату, які змагаються сидячи, і після завершення перегонів на дистанції 12,5 кілометра.

Повторити усіх чотирирічної давності в південнокорейському Пхьончхані, коли Тарас став чемпіоном Паралімпіади, знову завадив один із господарів, випередивши його на 44,5 секунди. Натомість у боротьбі за друге місце Тарас Радь став швидшим на 13,6 секунди за ще одного китайця.

Після «срібла» у спринті на шість кілометрів і «бронзи» на дистанції десять кілометрів сьогоднішня відзнака за друге місце стала для Тараса Радя двадцятою медаллю, завойованою національною збірною України на цій Паралімпіаді. А після завершення перегонів ще й атлетів із порушеннями зору ця кількість збільшилася до 22-х, сім з яких — золоті.

На фото: Тарас РАДЬ під час сьогоднішніх перегонів.

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