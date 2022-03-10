Тримаймо за Тараса кулаки!

XIII зимові Паралімпійські ігри в столиці Китаю Пекіні вийшли на фінішну пряму. Останні лауреати найбільш престижних ігор сучасності серед спортсменів із порушеннями зору та ураженнями опорно-рухового апарату стануть відомі в неділю, 13 березня.

Прихильники фізичної культури і спорту Тернопільщини, без сумніву, палко підтримують свого земляка, випускника факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, майстра спорту міжнародного класу Тараса Радя. І чемпіон попередніх Паралімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані знову не підвів своїх уболівальників.

У біатлонній частині програми підопічний заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктор Федорчака після завершення баталій у двох дисциплінах таку ж кількість разів підіймався на п’єдестал пошани. Спочатку, першого змагального дня, змагаючись сидячи, став віцечемпіоном у спринті на шість кілометрів.

А минулого вівторка, 8 березня, завоював «бронзу» на середній дистанції довжиною десять кілометрів. Причому від ще одного «срібла» Тараса відділили всього-на-всього три секунди. Був найшвидшим серед усіх атлетів з ураженнями опорно-рухового-апарату за швидкістю проходження дистанції, та — дещо підвела влучність на вогневих рубежах. Учора ж, 9 березня, Тарас Радь гідно змагався в лижному спринті на 1200 метрів. Пробився до вирішального фінального забігу, в якому фінішував шостим.

А після дня відпочинку, так би мовити, фінальний акорд, під час якого наш земляк має реальні шанси поповнити як особисту скарбничку нагород, так і збагатити медальний доробок національної паралімпійської збірної України. Та, аби не наврочити, не загадуватимемо. У п’ятницю, 11 березня, на нього очікують біатлонні перегони на довгій дистанції 12,5 кілометра, в суботу, якщо наставники, звісно, заявлять — лижні перегони на десять кілометрів. Нарешті, у завершальний день Паралімпіади — змішана естафета.

Знову тримаймо кулаки за Тараса Радя!

На фото: Тарас РАДЬ під час змагань на середній біатлонній дистанції.

Фото із соціальних мереж