Під час воєнного стану підприємці першої і другої груп не сплачують єдиний податок

Проєктом Закону України від 14 березня 2022 року за номером 7137-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема, доповнено пункт 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, згідно з першим абзацом підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої та другої груп мають право не сплачувати єдиний податок.

При цьому такими особами декларація платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця, не заповнюється за період, в якому відповідно до першого абзацу підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ єдиний податок не сплачувався (другий абзац підпункту 9.1 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області