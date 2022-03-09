Розрахунки із застосуванням електронних платіжних засобів

ДПС звертає увагу суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг, на обов’язок забезпечити можливість споживачам здійснювати розрахунки у безготівковій формі із застосуванням електронних платіжних засобів. Про це згадано у постанові Кабінету міністрів України від 29 вересня 2010 року за номером 878.

Податківці нагадують, що переважна більшість пенсійних виплат та виплат заробітної плати, соціальних виплат в Україні здійснюється у безготівковій формі — перерахуванням коштів на платіжні засоби (платіжні картки).

Виконання вимог згаданої постанови набуває важливого соціального й морального значення в умовах військового стану, є додатковою обставиною, що може зберегти життя людей, а не лише те, що невиконання призводить до відповідальності.

Наразі, виданим на підставі Указу Президента України від 24 лютого 2022 року за номером 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року за номером 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», та у зв’язку із зазначеним та з урахуванням вимог підпункту 102.3.2 пункту 102.3 статті 102 Податкового кодексу України зупинено проведення документальних, фактичних та камеральних перевірок. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контрольним органом. Відповідно, перебіг строків, встановлених статтями 86 та 56 Податкового кодексу України, зупинено на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершиться дія воєнного стану, введеного згаданим указом.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області