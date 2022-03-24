Ставку можна не змінювати

Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо вона відповідає вимогам, встановленим главою I розділу XIV Податкового кодексу України (ПКУ) та реєструється платником єдиного податку у визначеному порядку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до першого абзацу підпункту 9.2 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ передбачено, що тимчасово з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, платниками єдиного податку третьої групи можуть бути фізичні особи-підприємці та юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень. Відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ ПКУ, встановлюється у розмірі двох відсотків доходу.

Отже, для платників податків обрання спрощеної системи оподаткування з особливостями справляння єдиного податку за ставкою 2 відсотки є правом, а не обов’язком. Підприємці, які здійснюють діяльність на третій групі з обраною ставкою 5 відсотків без змін, можуть далі продовжувати працювати за нею.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області