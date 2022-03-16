Студенти вчилися грати в бадмінтон

За ініціативи Тернопільського відокремленого підрозділу Федерації бадмінтону України та за сприяння місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області студенти «Академії лідерства» з групи «Маріуполь» розпочали вчитися грати в бадмінтон за програмою BWF Shuttle Time. Заняття провели викладачі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Андрій Огнистий і Роман Власюк.

Подібні тренування — наочний приклад співпраці очолюваного професором Богданом Буяком вишу з неформальним студентським об’єднанням.

— Щемить серце, коли спілкуєшся з дітьми з академії, — поділився думками Андрій Огнистий. — Розповідаєш їм, що бадмінтон унікальний вид рухової діяльності, яким можна займатися і на вулиці, і у спортивному залі, і на подвір’ї будинку. А у відповідь одна із студенток зі сльозами на очах промовляє, що немає у неї вже будинку.

Але оптимізм нашої молоді надихає. Віримо, що ці молоді люди піднімуть нашу країну з руїн. І що перемога обов’язково буде за нами.

Слава Україні! Героям слава!

Фото Андрія ОГНИСТОГО