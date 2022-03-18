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Умови перебування платниками єдиного податку третьої групи на період воєнного стану

18.03.202218.03.2022Автор Богдан Дікальчук
Умови перебування платниками єдиного податку третьої групи на період воєнного стану

Проєктом Закону України від 14 березня 2022 року за номером 7137-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема, доповнено пункт 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, згідно з підпунктом 9.2 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, платниками єдиного податку третьої групи можуть бути, зокрема, фізичні особи-підприємці, в яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень. До таких осіб не застосовується обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах;

платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, без урахування обмежень, встановлених пунктом 291.5 статті 291 ПКУ, не можуть бути:

1) суб’єкти господарювання (зокрема, фізичні особи-підприємці), які здійснюють: діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (окрім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (окрім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин); видобуток, реалізацію корисних копалин;

2) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

3) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

4) фізичні та юридичні особи — нерезиденти.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області