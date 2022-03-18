Умови перебування платниками єдиного податку третьої групи на період воєнного стану

Проєктом Закону України від 14 березня 2022 року за номером 7137-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесені зміни до Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема, доповнено пункт 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Тимчасово, з першого квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, згідно з підпунктом 9.2 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, платниками єдиного податку третьої групи можуть бути, зокрема, фізичні особи-підприємці, в яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мільярдів гривень. До таких осіб не застосовується обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах;

платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, без урахування обмежень, встановлених пунктом 291.5 статті 291 ПКУ, не можуть бути:

1) суб’єкти господарювання (зокрема, фізичні особи-підприємці), які здійснюють: діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (окрім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (окрім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива, сидру, пері (без додання спирту) та столових вин); видобуток, реалізацію корисних копалин;

2) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

3) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

4) фізичні та юридичні особи — нерезиденти.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області