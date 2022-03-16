Утричі більше податку на прибуток

Упродовж січня-лютого цього року організації, товариства та компанії Тернопільської області сплатили до бюджетів усіх рівнів 57,6 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. Про це проінформували в головному управлінні ДПС в області.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом це на 36,4 мільйона грн або на 172 відсотки більше. Фактична сплата перевищила очікувані надходження і склала 299 відсотків — плюс 38,4 мільйона гривень.

До державної скарбниці за два місяці цього року надійшло 51,3 мільйона гривень, а до місцевих — 6,3 мільйона гривень податку на прибуток підприємств.

Упродовж першої половини березня юридичні особи нашого краю вже перерахували до Зведеного бюджету України 88,2 мільйона гривень, з яких 78,9 мільйона отримав держбюджет, а 9,3 мільйона — територіальні громади.

На 326,1 тисячі гривень більше, ніж торік, суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій. Надходження за два місяці склали 1,2 мільйона гривень: 514,8 тисячі гривень — до державного бюджету та 638 тисяч гривень — до місцевих.

В умовах несприятливих економічних тенденцій через воєнні дії саме якісне адміністрування податкових платежів покликане забезпечити своєчасне наповнення бюджету. До того ж підприємства прислухалися до прохання податкового відомства сплачувати податки наперед, аби уникнути фінансового колапсу.

Тож, як повідомили у Тернопільській ОДА, економіка краю нарощує потужності. Адже вже 40 підприємств з областей, де ведуться бойові дії, подали заявки на розміщення у нашій області. Причому одинадцять підприємств вже обрали локації та перевозять свої виробничі потужності.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання, які, сплачуючи податки, підтримують свою державу та забезпечують життєдіяльність економічних процесів у нашій країні.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області