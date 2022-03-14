Внесок малого бізнесу до бюджетів територіальних громад

У січні-лютому цього року малий бізнес Тернопільщини перерахував до місцевих бюджетів 220,7 мільйона гривень єдиного податку. Приріст до двох торішніх місяців, як проінформували в головному управлінні ДПС в області, склав 29 відсотків або 48,9 мільйона гривень.

Більше 70-ти відсотків надходжень єдиного податку склала його сплата приватними підприємцями. Упродовж січня-лютого вони сплатили 158,8 мільйона гривень, що на 36 відсотків або 41,9 мільйона більше, ніж торік. Підприємства, які обрали спрощену систему оподаткування, за цей період спрямували до місцевих скарбниць 30,3 мільйона гривень єдиного податку — плюс 24 відсотки або 5,8 мільйона гривень до січня-лютого 2021 року. Суб’єкти господарювання, які задіяні у сфері сільськогосподарського виробництва та надали перевагу четвертій групі, сплатили 31,5 мільйона гривень, що на чотири відсотки або 1,2 мільйона більше, ніж торік.

У першій декаді березня 2022 року суб’єкти господарювання Тернопільської області, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджетів територіальних громад краю 10,7 мільйона гривень єдиного податку. При цьому приватні підприємці перерахували 7,8 мільйона, юридичні особи — 1,5 мільйона, а сільгоспвиробники — 1,4 мільйона гривень. У головному управлінні ДПС у Тернопільській області сподіваються, що малий бізнес і надалі залишатиметься надійним партером у наповненні бюджетів усіх рівнів. Адже у час воєнних дій важлива підтримка країни на всіх фронтах, у тому числі й економічному.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області