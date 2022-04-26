Декларації для податкової знижки вже подали понад тисячу триста наших земляків

На початок квітня цього року своє право на податкову знижку реалізували 1303 жителі Тернопільської області. Вони задекларували 24,2 мільйона гривень витрат.

Найчастіше підставою для подання декларації про майновий стан і доходи задля податкової знижки була оплата навчання. Нею скористалися понад 83 відсотки декларантів — 1077 осіб. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право для повернення податку 192 нашим краянам. Витрати на оплату відсотків за іпотечними кредитами та допоміжних репродуктивних технологій, усиновлення дітей стали підставою для податкової знижки відповідно шістнадцяти та одинадцяти осіб. Ще п’ятеро жителів Тернопільщини задекларували витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів, а двоє — витрати на сплату видатків для будівництва (придбання) доступного житла.

Після перерахунків згаданим декларантам нарахували до повернення 4,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, з яких 2,3 мільйона вже повернули.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області