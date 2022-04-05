Економіка, Новини, Тернопіль

На потреби армії

05.04.202205.04.2022Автор Богдан Дікальчук
На потреби армії

Упродовж першого кварталу 2022 року платники податків Тернопільської області на потреби українського війська спрямували до державного бюджету понад 88,4 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Надходження перевищили сплату торішніх січня-березня на 11 мільйонів гривень або на 14 відсотків.

«Вважаю, це — результат відповідальної позиції працедавців нашого краю. Адже навіть у час війни вони гідно оплачуючи роботу своїх працівників, своєчасно перераховують податкові платежі. Відтак держбюджет стабільно отримує кошти для підтримки нашої армії», — констатував очільник податкового відомства Тернопільщини.

Лише у березні цього року наші краяни сплатили 29,6 мільйона гривень збору. А це на 973 тисячі гривень більше, ніж торік.

Варто пам’ятати, що лише той, хто працює офіційно й отримує легальні доходи, сплачує відрахування на потреби армії. Так як військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, що виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Відтак платники, які бажають підтримувати армію, повинні дбати про отримання легальних доходів.

Сплачуймо податки та підтримуймо Збройні сили України і нашу державу!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області