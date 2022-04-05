Упродовж першого кварталу 2022 року платники податків Тернопільської області на потреби українського війська спрямували до державного бюджету понад 88,4 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Михайло Яцина.

Надходження перевищили сплату торішніх січня-березня на 11 мільйонів гривень або на 14 відсотків.

«Вважаю, це — результат відповідальної позиції працедавців нашого краю. Адже навіть у час війни вони гідно оплачуючи роботу своїх працівників, своєчасно перераховують податкові платежі. Відтак держбюджет стабільно отримує кошти для підтримки нашої армії», — констатував очільник податкового відомства Тернопільщини.

Лише у березні цього року наші краяни сплатили 29,6 мільйона гривень збору. А це на 973 тисячі гривень більше, ніж торік.

Варто пам’ятати, що лише той, хто працює офіційно й отримує легальні доходи, сплачує відрахування на потреби армії. Так як військовим збором оподатковуються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, що виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Відтак платники, які бажають підтримувати армію, повинні дбати про отримання легальних доходів.

Сплачуймо податки та підтримуймо Збройні сили України і нашу державу!

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області