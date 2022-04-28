Найчастіше підприємці обирають другу групу єдиного податку

Станом на початок квітня цього року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебували 37103 суб’єкти господарювання — фізичні особи. При цьому 36001 або 97 відсотків із них — основні платники податків, які здійснюють діяльність.

Значна частина приватних підприємців нашої області надає перевагу спрощеній системі оподаткування. Платниками єдиного податку є 29883 підприємці, що складає 83 відсотки. Загальну систему оподаткування застосовують 6118 або 17 відсотків представників малого бізнесу.

Більшість підприємців-спрощенців обирають другу групу єдиного податку — 12991 особа або 43 відсотки. Друга за популярністю — третя група. На території області є 11213 або 38 відсотків таких підприємців. Першу групу єдиного податку обрали 5665 суб’єктів підприємництва, а ще 14 — четверту групу єдиного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області